شكرا لقرائتكم خبر عن كم مرة أجريت انتخابات تكميلية بمجلس النواب؟ وما المنتظر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ انعقاد مجلس النواب فى يناير 2016 ، أجريت 7 انتخابات تكميلية للمجلس على عدد من الدوائر ، نظرا لوفاة نوابها.

وخلال الأيام المقبلة سيتم إجراء انتخابات تكميلية على مستوى دائرتين بالجيزة والمنيا، الأولى لوفاة النائب محمد بدوى دسوقى نائب الدائرة الأولى بالجيزة، والثانية لوفاة النائب أحمد شمروخ نائب مركز ملوى بالمنيا.

أما الدوائر السبعة التى أجريت فيها قبل ذلك الانتخابات التكميلية ، هى دوائر : مركز الفيوم ، وحدائق القبة بالقاهرة، وجرجا بسوهاج ، طامية بالفيوم ، وزفتى بالغربية ، والعريش بشمال سيناء ، اشمون بالمنوفية.

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وتنتظر الهيئة الوطنية للانتخابات خطاب مجلس النواب بخلو مقعدين الجيزة وملوى لوفاة نائبهما ، وإجراء انتخابات تكميلية بالدائرتين.

وتنص المادة 25 من القانون على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي ، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

كما تنص المادة 108 من الدستور على، "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان".