شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بتيار المستقبل اللبنانى: لابد من تشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ خارطة الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نزيه خياط، عضو المكتب السياسى لتيار المستقبل اللبنانى، أنه إذا تيقن سعد الحريري من إمكانية موافقة الكتل النيابية اللبنانية على تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن المحاصصة كخارطة طريق إصلاحية، فإنه سيوافق على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقال عضو المكتب السياسى لتيار المستقبل اللبنانى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن هناك ضرورة لتشكيل حكومة جديدة تنفذ خارطة الإصلاح وقفا لمقتضيات شروط الدول المانحة للنهوض بالاقتصاد اللبناني وفق مؤتمر سيدر لإطلاق المشاريع المقررة والمقدمة من الدول العربية والأوروبية والبنك الدولى والولايات المتحدة وغيرها من الدول المانحة لانقاذ لبنان من كبوته الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وذلك من خلال تشكيل حكومة اختصاصيين .

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وتابع نزيه خياط: سعد الحريرى لن يتأخر عن القبول بتحمل هذه المسؤولية الوطنية فى أصعب مرحلة من تاريخ لبنان المعاصر .