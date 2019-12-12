تعريف على جهاز تنمية المشروعات وموارده بعد موافقة "مشروعات البرلمان"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى اجتماعاتها المنعقدة لمناقشة مشروع قانون الحكومة لتنمية القطاع، على تعريف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وموارده، فى مادتيه 57 و 58. ويستعرض ”الخليج 365” المادتين على النحو التالى: المادة 57 : جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال وفقاً لأحكام القانون وقرار إنشائه. المادة 58 : تتكون موارد الجهاز من الآتى : Advertisements 1. القروض والمنح والإعانات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقيات الدولية، إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك كله وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً. 2. الرسوم المقررة للجهاز فى القوانين ذات الصلة. 3. مقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير. 4. أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء.

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