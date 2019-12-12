محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):
فشل المشرعون الإسرائيليون في تشكيل حكومة ائتلافية بحلول مهلة انقضت منتصف ليل الأربعاء/الخميس، مما يجبر البلاد على إجراء انتخابات ثالثة على نحو غير مسبوق، في أقل من عام.
ومع ذلك، استمرت المداولات في البرلمان بعد انقضاء المهلة، وبعد أن بدأ الكنيست عملية حل نفسه وتحديد موعد لانتخابات جديدة في 2 مارس القادم.
ولا يزال من المحتم أن يجتاز ما يسمى بمشروع قانون الحل قراءتين أخريين قبل أن يصير ساريا، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل إلى ثالث انتخابات عامة في أقل من عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.