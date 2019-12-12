إسرائيل إلى ثالث انتخابات عامة في أقل من عام

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):

فشل المشرعون الإسرائيليون في تشكيل حكومة ائتلافية بحلول مهلة انقضت منتصف ليل الأربعاء/الخميس، مما يجبر البلاد على إجراء انتخابات ثالثة على نحو غير مسبوق، في أقل من عام.

ومع ذلك، استمرت المداولات في البرلمان بعد انقضاء المهلة، وبعد أن بدأ الكنيست عملية حل نفسه وتحديد موعد لانتخابات جديدة في 2 مارس القادم.

ولا يزال من المحتم أن يجتاز ما يسمى بمشروع قانون الحل قراءتين أخريين قبل أن يصير ساريا، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.