آل الشيخ يترأس اجتماعات تنفيذي وزراء الأوقاف في الدول الإسلامية

ترأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الذي يزور الأردن رسميا، اجتماعات الدورة الـ12 لأعمال المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، التي انطلقت جلساتها أمس.

ويناقش المجلس على يومين عددا من الموضوعات المقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فيما يلتقي آل الشيخ على هامش الاجتماع قيادات إسلامية وسياسية أردنية، إلى جانب لقاء رؤساء وبعثات الوفود المشاركة في الاجتماع التي تضم 8 دول عربية وإسلامية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الإسلامية الأعضاء، والتنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الدعوة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وكشف وتفنيد المذاهب والاتجاهات المناوئة للإسلام، وبذل الجهود من أجل تنشيط الدعوة للفهم الصحيح للإسلام في العالم، وفق كتاب الله وسنة نبيه، وما سار عليه سلف الأمة الصالح، وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء من أجل العمل على احترام المساجد وحفظ الأماكن المقدسة وسلامتها، ودعم العلاقات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية في الخارج والتنسيق بينها لتمكينها من أداء تجارب رسالتها.

مواضيع على جدول الأعمال

استحداث لوائح وبرامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية

استعراض المواصفات الفنية والعمرانية في بناء المساجد وصيانتها

تبادل الخبرات والأنظمة في مجال تعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة

وسائل التواصل الحديثة ودور وزارات والأوقاف في الاستفادة منها

القيم الإنسانية المشتركة والتعايش والتسامح

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دور الأوقاف في زيادة الناتج المحلي في الدول الإسلامية

تعزيز دور المواطنة في دول العالم الإسلامي

الخصوصية الإسلامية في ظل العولمة الثقافية

تجديد الخطاب الديني بين الواقع والمأمول

خطورة الفتوى دون علم أو تخصص

ضوابط الحديث في الشأن العام.

التطرف والإرهاب