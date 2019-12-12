5 دول تستفيد من معونات مركز الملك سلمان

بدوره، شارك مساعد المشرف العام على المركز لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي ممثلاً عن المملكة في اجتماع فريق كبار المانحين لدعم منظمة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) في نيويورك.
معونات
واصل المركز توزيع المعونات والمساعدات في عددٍ من دول العالم، ففي النيجر وزع المركز 7208 سلال غذائية في النيجر.
وفي شيشاوة المغربية، اختتم المركز حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، حيث كشف الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى أيام الحملة على 3120 حالة، وأجرى 576 عملية جراحية، منها 290 للرجال و286 للنساء، كما جرى صرف 1050 نظارة طبية، وتوزيع 3075 قطرة عين للحالات التي لا تتطلب تدخلاً جراحيًا.
لبنان
واصل المركز بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء للأسبوع الـ13 على التوالي توزيع 40,000 رغيف خبز يوميًا على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان.وبدعم من المركز، واصل مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت، تقديم خدماته العلاجية للمرضى، حيث جرى تنفيذ 287 جلسة خلال الأسبوع الماضي لـ106 مرضى.
الأردن
واصلت عيادات المركز تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال نوفمبر الماضي، حيث راجع عيادات طب الأسنان 1200 حالة، حيث قُدّمت لهم الخدمات الطبية اللازمة.
بنجلاديش
أجرت الحملة الطبية التطوعية للمركز لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة بوغرا في بنجلاديش خلال اليومين الـ4 والـ5 من الحملة 285 عملية جراحية للمرضى ذوي الدخل المحدود والأكثر احتياجًا، ليصل مجموع ما جرى إنجازه 635 جراحةً.
كما أجرت الحملة 142 عملية جراحية في اليوم الرابع و143 عملية مماثلة في اليوم الخامس.
معونات
النيجر
7208 سلال غذائية
المغرب
3120 كشفا طبيا لمرضى العيون
576 عملية جراحية
1050 نظارة طبية
3075 قطرة عين
لبنان
40 ألف رغيف خبز يوميًا
13 يوما عمر الحملة حتى الآن
الأردن
1200 مراجع لعيادات الأسنان في أسبوع
بنجلاديش
635 جراحة للمرضى ذوي الدخل المحدود
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