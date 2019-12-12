شكرا لقرائتكم خبر عن تل أبيض على خطى عفرين .. أنقرة تغيّر وجه سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ليس الإعلان التركي قبل يومين عن مساعٍ لتوطين مليون سوري في مناطق تل أبيض ورأس العين عملية عادية يمكن أن تمر مرور الكرام في الحالة السورية، خصوصا في الشمال الشرقي، بل هذه خطة منهجية محكمة في المنطقة على غرار ما حصل في عفرين عام 2018.

تعمل أنقرة اليوم على إعادة صياغة المنطقة سياسيا واجتماعيا وحتى تاريخيا، لخلق واقع جديد على الحدود الجنوبية التركية، بحيث تجمع مليون سوري من عرقيات مختلفة ووضعهم في هذه المنطقة لتغيير الطبيعة الديموغرافية في ظل نزوج نحو 500 ألف من مدينتي تل أبيض ورأس العين. وبهذه العملية تسعى أنقرة إلى تحقيق عدة أمور تغازل بها الدول الأوروبية، الأول أنها تريد تشجيع أوروبا على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم والقول إن هناك منطقة خالية من العمليات العسكرية يمكن أن تكون مكانا لهم، وبالتالي انخراط أوروبا في تأييد هذه العملية. في الوقت ذاته، إن إعادة توطين مليون لاجئ مسألة تحمل تبعات اقتصادية، خصوصا إذا كانت تركيا تريد تنفيذ العملية وفق تصورها وبناء وحدات سكنية ستكون على نفقة دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تكسب أنقرة أيضا البعد الاقتصادي من هذه العملية. المساعي التركية في شمال شرقي سورية لم تلق أية ردة فعل أوروبية، أو حتى من الولايات المتحدة الحليف الأقرب لقوات سورية الديموقراطية، فيما الجانب الروسي التزم الصمت حيال المحاولات التركية لإعادة التوطين، الأمر الذي دفع قائد قوات «قسد» مظلوم عبدي إلى تحميل واشنطن وموسكو مسؤولية منع تغيير ديموغرافية المناطق التي احتلتها تركيا، ودعا في تغريدة أمس، إلى تنفيذ التزاماتهما ووضع آلية لعودة السكان الأصليين.

اللافت أن تركيا دعت في أكثر من مرة الاتحاد الأوروبي إلى مساعدتها في استضافة أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري. وفي الـ10 من أكتوبر، قال أردوغان إن بلاده سترسل اللاجئين لديها إلى أوروبا، إذا اعتبرت الدول الأوروبية أن غزوها لسورية «احتلال».

ثمة أبعاد سياسية واقتصادية وتاريخية تنطوي على عملية إعادة التوطين أو التغيير الديموغرافي، وهي مسألة ستكون لها تبعات على المدى القريب من صراع مجتمعي في سورية ربما يستمر إلى عقود، ذلك أن قرى وبلدات كبيرة خضعت لعمليات التغيير خلال تلك السنوات المريرة من الحرب.