شكرا لقرائتكم خبر عن الانقلاب يصفي عشرات الضباط الموالين لصالح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

كشفت مصادر في صنعاء، عن تصفية الحوثيين عشرات من ضباط الحرس الجمهوري الموالي للرئيس السابق علي صالح أمس الأول في معسكر (الصباحة) بعد استدراجهم إليه.وقال مصدر من أسرة أحد الضباط لـ«الخليج 365»: هناك عشرات من ضباط الحرس الجمهوري ممن رفضوا القتال مع المليشيا طوال الفترة الماضية، وبعد أن قطعت مرتباتهم لسنوات تم إقناعهم الأسبوع الماضي من قبل حوثيين بضرورة الحضور إلى معسكر الصباحة لتسجيل أنهم لا يزالون أحياء وسيتم صرف مرتباتهم فوراً.

وأضاف: «الضباط فور وصولهم إلى المعسكر جرى اختلاق خلاف معهم وتمت تصفيتهم بالكامل، ولا تزال المليشيا حتى اليوم ترفض تسليم جثثهم إلى عائلاتهم»، مؤكداً أن هناك ضباطا آخرين وجنودا من الحرس الجمهوري والأمن المركزي تمت تصفيتهم في الأشهر الماضية ولا تزال عائلاتهم تبحث عنهم وبعضهم لا يزالون في سجون سرية مخفيين. وتواصل المليشيا الحوثية فرض الإقامة الجبرية على عدد من الضباط الكبار الموالين للرئيس السابق؛ أبرزهم اللواء مهدي المقولة، الذي فرضت عليه حراسة في منزله ومنعته من التحرك، فيما اختطفت حراساته وترفض الإفراج عنهم، وكذلك تعمل على إقصاء كافة القيادات الموالية لحزب المؤتمر من موظفي المؤسسات الحكومية من وظائفهم.

من جهة أخرى، أعلنت مصادر عسكرية يمنية في تعز أمس، مقتل القيادي الحوثي محمد القعود، و4 من مرافقيه في قصف مدفعي للقوات الحكومية استهدف دورية كانت تقلهم في منطقة البحابح باتجاه الربيعي غربي مدينة تعز، لافتة إلى أن اثنين من مليشيا الحوثي أصيبوا في جبل هان.