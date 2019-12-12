شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالشؤون الأفريقية: منتدى أسوان تحرك مهم نحو تحقيق التكامل بين دول القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رمضان قرنى، الخبير فى الشؤون الافريقية، أن تنظيم منتدى السلام والتنمية فى محافظة أسوان يمثل تحرك مهم من السياسة المصرية نحو تحقيق التعاون والتكامل بين دول القارة الأفريقية.

وقال الخبير فى شؤون الأفريقية، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن مدينة أسوان تمثل جسر للتواصل مع قارة أفريقيا كما أنها تحتوى على عناصر التواصل الثقافى بين دول القارة الأفريقية، حيث سيمثل المنتدى جسر تواصل مهم لمصر مع دول القارة السمراء.

ولفت الدكتور رمضان قرنى، إلى أن مصر تنظر إلى أسوان باعتبارها عاصمة الشباب الأفريقى وهى نقطة مهمة تضاف إلى رصيد السياسة المصرية مع القارة الافريقية، كما أن محافظة أسوان استقبلت العديد من الفعاليات الأفريقية أخرها ملتقى شباب العربى الأفريقى .

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وأشار الخبير فى الشؤون الأفريقية، إلى أن منتدى أسوان يطرح العديد من الملفات الهامة على رأسها أنه يربط بين الاستقرار ونشر السلام فى القارة السمراء وبين عملية التنمية المستدامة، ويرى ضرورة حل النزاعات ومكافحة الإرهاب لتحقيق هذه التنمية.