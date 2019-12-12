يوفنتوس يُسقط باير ليفركوزن في عقر داره

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزا خارجيا على باير ليفركوزن الألماني بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ثنائية يوفنتوس كل من اللاعبين كريستيانو رونالدو وغونزالو هيغوين.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 16 نقطة وهو يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، في حين تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 6 نقاط وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

دخل ليفركوزن المباراة بضغط عالٍ على يوفنتوس في محاولة لتسجيل هدف مبكر، وجاءت أولى الفرص بالدقيقة 9 بعدما سدد ديميرباي كرة أرضية من خارج المنطقة مرت بجوار المرمى.

ورد هيغوين بفرصة خطيرة في الدقيقة 10 بعدما انفرد غونزالو بالحارس وسدد كرة مرت بجوار المرمى وفشل الدون في متابعتها لتخرج بعيدًا عن المرمى.

وبعد دقيقة واحدة، رد ديابي بقوة على فرصة هيغوين بعدما حصل على الكرة في منتصف الملعب وتوغل وسدد قذيفة من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم الأيمن لبوفون.

وفي محاولة خطيرة ليوفنتوس، توغل كريستيانو من الناحية اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لليفركوزن.

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ورد أصحاب الأرض سريعًا بفرصة جديدة بعدما سدد كريم بلعربي كرة قوية بالدقيقة 21 أبعدها بوفون عن مرمى اليوفي.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، سنحت الفرصة أمام هافيرتز مهاجم ليفركوزن، بعد خطأ أدريان رابيو في الاحتفاظ بالكرة أمام منطقة الجزاء ليحصل لاعبو باير عليها ومن ثم تصل الكرة إلى هافيرتز أمام المرمى ليسدد ويتدخل ديميرال بتدخل حاسم ويحولها إلى ركنية.

وأحرز رونالدو هدفًا بالدقيقة 51 قرر حكم اللقاء عدم احتسابه بداعي وجود حالة تسلل على كريستيانو.

ومع اقتراب يوفنتوس من تسجيل الهدف الأول، توغل هيغوين في الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية، نجح سينجرافين في إبعادها بالثانية الأخيرة إلى ركنية قبل انقضاض بيرنارديسكي ورونالدو على الكرة.

وبعد 75 دقيقة، تمكن كريستيانو من تسجيل الهدف الأول في اللقاء بعد هدية من ديبالا الذي توغل في الجانب الأيسر ومرر كرة على طبق من ذهب إلى رونالدو أمام المرمى ليضع الكرة بسهولة في الشباك.

وكاد أرانجويز أن يتعادل لباير ليفركوزن في الدقيقة 89، بعد حالة من الفوضى داخل منطقة جزاء يوفنتوس، انتهت بوصول الكرة إلى أرانجويز داخل المنطقة ليسدد بجوار قائم بوفون الأيسر.

وفي الدقيقة 92 أحرز هيغوين الهدف الثاني في المباراة بعد كرة طويلة من دانيلو وصلت لهيغوين الذي مرر إلى ديبالا وبدوره أعادها الجوهرة إلى البيبيتا ليسدد الأخير من على حدود منطقة الجزاء كرة أرضية سكنت شباك ليفركوزن.