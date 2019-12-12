بايرن ميونخ يسحق توتنهام بثلاثية مقابل هدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق بايرن ميونخ الألماني على ضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ثلاثية بايرن ميونخ كل من اللاعبين كينغسيلي كومان، توماس مولر وفيليب كوتينيو، وفي المقابل سجل هدف توتنهام اللاعب ريان سيسيغنون.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 18 نقطة وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثانية، في حين تجمد رصيد توتنهام عند 10 نقاط وهو يحتل المركز الثاني.

مجريات المباراة:

لم تمر سوى 3 دقائق على بداية المباراة حتى كاد سيرجي جنابري أن يتقدم بهدف مبكر للبايرن بعدما تسلم تمريرة بينية طولية داخل منطقة الجزاء، ليسددها بلمسة واحدة، لكنها اصطدمت بأقدام الحارس باولو جازانيجا، لتتحول إلى ركنية، قبل أن يتبين وجود تسلل على الجناح الألماني.

وجاء الرد سريعًا من السبيرز عن طريق ريان سيسينون، الذي توغل من الجانب الأيسر حتى وصوله لمنطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة قوية بيسراه، لكنها ذهبت بين أحضان الحارس مانويل نوير.

وحاول جنابري الوصول مجددًا لشباك جازانيجا، بعدما تسلم كرة على الجانب الأيمن، ليقرر تسديدها مباشرة بدلًا من إرسال عرضية، لكن حارس توتنهام أمسك بها بنجاح.

وأرسل بيريسيتش عرضية متقنة إلى تياجو ألكانتارا داخل منطقة الجزاء، ليقابلها الأخير بتسديدة مباشرة على الطائر، أنقذها جازانيجا ببراعة، ليحرم بايرن من فرصة هدف محقق.

وبلغ بايرن مراده في النهاية مع حلول الدقيقة 14 بتسجيل هدف التقدم عن طريق كينغسلي كومان، الذي تسلم تمريرة عرضية من جنابري، ليقابل الكرة بتسديدة أرضية، سكنت الزاوية اليسرى لحارس توتنهام.

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وبعد مرور 6 دقائق فقط، نجح الفريق الضيف في معادلة النتيجة بتصويبة صاروخية من سيسينيون، سكنت شباك نوير، الذي لم يستطع التصدي لها.

واضطر فليك لإجراء تغيير اضطراري في منتصف الشوط الأول بعد إصابة كومان، الذي سقط على الأرض بعدما تعثر في قدمه رغم ركضه بمفرده بعيدًا عن أي التحام، ليحل توماس مولر بدلًا منه.

واستمر الفريقان في تبادل الهجمات حتى كاد بايرن أن يسجل هدفًا ثانيًا عن طريق جنابري، الذي أطلق تسديدة قوية بيسراه، لكن لسوء حظه اصطدمت بالقائم الأيمن.

ورد القائم ذاته تسديدة جديدة من ألفونسو ديفيز، قبل أن ترتد إلى البديل مولر، ليوجهها مباشرة إلى داخل الشباك، ليتقدم بايرن من جديد بهدف ثانٍ.

ولم يمهل الفريق البافاري ضيفه استيعاب تأخره في النتيجة، ليطلق فيليب كوتينيو تسديدة صاروخية بعيدة المدى، لكن الكرة اصطدمت بالعارضة، لتحرم أصحاب الأرض من تسجيل هدف ثالث، لينتهي الشوط الأول بتقدم البافاري (2-1).

واستمرت هيمنة أصحاب الأرض على مجريات اللعب مع بداية الشوط الثاني، وكثف الفريق من هجماته على مرمى السبيرز، بحثًا عن تعزيز التقدم بهدف ثالث بأكثر من محاولة أبرزها تسديدة بعيدة من كوتينيو، أمسكها جازانيجا.

وحاول كوتينيو تجربة حظه مجددًا بتنفيذ ركلة حرة، لكن تسديدته ذهبت أعلى المرمى، ليعود بعدها بمحاولة جديدة، حيث أمسك حارس توتنهام بالكرة هذه المرة.

وجنى كوتينيو ثمار محاولاته المتعددة في الدقيقة 64 بعدما تسلم تمريرة من ديفيز على حدود منطقة الجزاء، ليسدد بمهارة رائعة، لتسكن الكرة في أقصى الزاوية اليسرى، محرزًا هدف بايرن الثالث.

وحاول توتنهام التقدم بعد ذلك على أمل تقليص النتيجة، وأتيحت الفرصة لكريستيان إريكسن لتنفيذ ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء بتسديدة قوية، لكن نوير أبعدها إلى ركنية، قبل أن يستعيد بايرن سيطرته ويحافظ على تقدمه حتى النهاية (3-1).