ريال مدريد يهزم كلوب بروج بثلاثية لهدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألحق فريق ريال مدريد الإسباني الخسارة بمضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ثلاثية ريال مدريد كل من اللاعبين رودريغو سيلفا دو غويس، فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش، وفي المقابل سجل هدف كلوب بروج اللاعب هانز فاناكن.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 11 نقطة وهو يحتل وصافة المجموعة الأولى، في حين تجمد رصيد كلوب بروج عند 3 نقاط وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

بدأ كلوب بروج المباراة بتهديد صريح لمرمى ريال مدريد، حيث سدد تاو كرة أرضية قوية على يمين الحارس أريولا، تألق الفرنسي في التصدي لها في الدقيقة 10.

وجاء الرد سريعًا من ريال مدريد في الدقيقة 14، حيث استقبل لوكا يوفيتش تمريرة من زميله فينيسيوس جونيور في منطقة جزاء كلوب بروج، لكن الحارس سيمون مينيوليه تصدى لها ببراعة.

وانحصر اللعب في خط الوسط دون أي خطورة من كلا الفريقين، رغم التفوق النسبي لريال مدريد على مستوى الاستحواذ.

وكاد إيسكو لاعب خط وسط ريال مدريد، أن يُسجل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 34، حيث استلم تمريرة من فينيسيوس جونيور، على حدود منطقة الجزاء، وأرسل تسديدة أرضية على يمين مينيوليه، لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن.

ولم تظهر أي خطورة من كلا الطرفين، خلال الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي.

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ودخل ريال مدريد الشوط الثاني، برغبة واضحة للتسجيل، حيث كانت أخطر محاولاته في الدقيقة 50، بمرور سريع لإيسكو، نحو مرمى مينيوليه لكن الدفاع البلجيكي أوقفه.

ونجح البرازيلي الشاب رودريغو غويس في تسجيل الهدف الأول لريال مدريد، في الدقيقة 53، حيث استقبل في منطقة الجزاء تمريرة عرضية من أودريوزولا وسدد من لمسة واحدة داخل الشباك.

وجاء الرد سريعًا من أصحاب الأرض، حيث سجل هانز فاناكين هدف التعادل لكلوب بروج في الدقيقة 55،

والذي استقبل تمريرة من إيمانويل دينيس في عمق دفاعات ريال مدريد، وسدد أقصى يسار الحارس ألفونس أريولا.

وعاد ريال مدريد للتقدم في النتيجة مرة أخرى، عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي تلقى تمريرة بالكعب من مواطنه رودريغو جويس في منطقة الجزاء، وسدد بقوة في شباك مينيوليه في الدقيقة 64.

وقرر زيدان تنشيط الخط الهجومي لتوسيع فارق الأهداف، حيث أشرك كريم بنزيما وإبراهيم دياز بدلا من لوكا يوفيتش وفينيسيوس جونيور، وأخيرًا فالفيردي بدلا من إيسكو.

وأهدر إيمانويل مهاجم كلوب بروج فرصة تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 89، حيث انطلق على الجبهة اليسرى، وتوغل بين دفاعات ريال مدريد، وأرسل تسديدة قوية مرت بجانب القائم الأيسر لأريولا.

ونجح لوكا مودريتش في تسجيل الهدف الثالث للميرنجي في الدقيقة 91، حيث تلقى تمريرة من كاسيميرو على حدود منطقة الجزاء، وسدد على يسار مينيوليه.