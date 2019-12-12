وزير الدفاع الأمريكي: سنرد بقوة حاسمة إذا هاجمت إيران مصالحنا أو قواتنا

الخميس 12 ديسمبر 2019

قال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، الأربعاء، إن جهود طهران لزعزعة استقرار المنطقة تتفاقم.



وأضاف إسبر أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أن بلاده تسعى لتعزيز دفاعاتها وتمكين شركائها من مواجهة تهديدات إيران.

وتابع وزير الدفاع الأميركي "سنرد بقوة حاسمة إذا هاجمت إيران مصالحنا أو قواتنا".

إلى ذلك قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في وقت سابق الأربعاء، إن واشنطن ستعلن عقوبات جديدة على إيران، مشيراً إلى أن العقوبات ستطال كيانات وشركات إيرانية.

وأكد بومبيو في إفادة للصحافيين بمقر الخارجية الأميركية، أن العقوبات الجديدة تستهدف شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية. وأضاف بومبيو: "سنعاقب الشركات التي ستتعاون مع إيران".

وقال إن العقوبات ستفرض على شركات تساعد على نقل وتهريب السلاح الإيراني.

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وأضاف بومبيو أن هناك عقوبات على شركة طيران "ماهان" الإيرانية لدورها في أسلحة الدمار الشامل، مشدداً على أن واشنطن ستواصل حملة الضغوط القصوى على إيران.

وطالب وزير الخارجية الأميركي كل الدول بممارسة الضغط على إيران.. قائلا: "نريد ضمان أن تمارس كل الدول الضغط على إيران بما فيها الصين".

وفرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات جديدة على أكبر شركة طيران في إيران وعلى قطاع الشحن الإيراني بتهمة نقل مساعدات فتاكة من إيران لليمن ونشر أسلحة للدمار الشامل.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنه تم إضافة شبكة شحن إيرانية لقائمة سوداء بسبب تورطها في تهريب مساعدات فتاكة من إيران لليمن نيابة عن الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصحفيين إن واشنطن استهدفت ثلاثة وكلاء مبيعات عامة لشركة ماهان إير بسبب الدور الذي تلعبه شركة الطيران في نشر أسلحة الدمار الشامل.

وتأتي العقوبات الجديدة بعد أيام فقط من تبادل للأسرى مطلع الأسبوع بين الولايات المتحدة وإيران في تعاون نادر منذ تصاعد التوتر بينهما عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.