“اليونيسف” تحذر: ملايين الأطفال “غير موجودين” بحسب سجلات المواليد الحكومية

المناطق - الرياض

قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” هنريتا فور: إن ملايين الأطفال يتسربون عبر الشقوق بسبب عدم تسجيلهم في سجلات المواليد الجدد, محذرة من أن الطفل غير المسجل عند الولادة يعد غير موجود في نظر الحكومة والقانون.

وأضافت أنه بدون توفير إثبات الهوية للمواليد الجدد غالبًا ما يُستبعد الأطفال من التعليم والرعاية الصحية والخدمات الحيوية الأخرى، ويكونون أكثر عرضة للاستغلال والإيذاء.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) قد أوردت في تقريرها الجديد اليوم أن أعداد المواليد الجدد المسجلين قد تزايدت بشكل كبير خلال العقد الماضي، “إلا أن ربع الأطفال في العالم لا يزالون في عداد المفقودين”، ما يجعلهم “غير مرئيين” بالنسبة للأنظمة والقوانين.

وأفادت المنظمة في تقريرها بأن ولادة طفل واحد، من بين كل أربعة أطفال دون سن الخامسة، “لم تُسجل رسميا” ,وذلك يعادل حوالي 166 مليون طفل غير مسجل، على مستوى العالم.

وأوصى تقرير بأنه ينبغي ربط تسجيل المواليد بالأنظمة الأخرى، وذلك لتسهيل حق الطفل في خدمات الرعاية الصحية والتعليم؛ كما يوصي البلدان بالاستثمار في الحلول التكنولوجية التي تدعم تسجيل المواليد.