شكرا لقرائتكم خبر عن ملك إسبانيا يدعو «سانشيز» لتشكيل الحكومة والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن رئيس البرلمان ميريتشيل باتيت في بيان مقرار الملك، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج.
وقال سانشيز، في مؤتمر صحفي ، إنه سيقبل دعوة الملك فيليب "بشرف وامتنان بالغ."
وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن يستأنف المجلس التشريعي عمله لأن هناك العديد من التحديات التي يتعين علينا التعامل معها كدولة" وتابع: ""ليس هناك وقت لنضيعه".
وفي الانتخابات التي جرت الشهر الماضي ، برز حزب العمال الاشتراكي بقيادة سانشيز مرة أخرى كأكبر حزب في البرلمان الأسباني المؤلف من 350 مقعدًا، ولكنه لم يحصل على اغلبية تمكنه من تشكيل حكومة.
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