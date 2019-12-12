شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 72 عسكريًا فى هجوم بالنيجر والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف الجيش في بيانه، أن 57 من المهاجمين قتلوا، بينما أصيب 12 وأصبح عدد آخر في عداد المفقودين.
ومن المقرر أن يترأس الرئيس محمدو يوسفو اجتماعا لمجلس الأمن الوطني، اليوم الخميس، بحسب ما أكده مكتبه في تغريدة على "تويتر".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 72 عسكريًا فى هجوم بالنيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.