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مقتل 72 عسكريًا فى هجوم بالنيجر

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قال الجيش في النيجر، أمس الأربعاء، إن هجوما على معسكر فى غرب البلاد تسبب فى مقتل 72 عسكريا.

وأضاف الجيش في بيانه، أن 57 من المهاجمين قتلوا، بينما أصيب 12 وأصبح عدد آخر في عداد المفقودين.

ومن المقرر أن يترأس الرئيس محمدو يوسفو اجتماعا لمجلس الأمن الوطني، اليوم الخميس، بحسب ما أكده مكتبه في تغريدة على "تويتر".

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