شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 72 عسكريًا فى هجوم بالنيجر والان نبدء بالتفاصيل

قال الجيش في النيجر، أمس الأربعاء، إن هجوما على معسكر فى غرب البلاد تسبب فى مقتل 72 عسكريا.

وأضاف الجيش في بيانه، أن 57 من المهاجمين قتلوا، بينما أصيب 12 وأصبح عدد آخر في عداد المفقودين.

ومن المقرر أن يترأس الرئيس محمدو يوسفو اجتماعا لمجلس الأمن الوطني، اليوم الخميس، بحسب ما أكده مكتبه في تغريدة على "تويتر".