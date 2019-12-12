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مؤتمر دولي بمشاركة أمريكا والسعودية لدعم الحكومة السودانية

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وسط اهتمام دولي وإقليمي كبير، انطلقت في الخرطوم أمس الأربعاء، جلسات اجتماع أصدقاء السودان، برئاسة النرويج، حيث يسعى المؤتمر لحشد وتنسيق الدعم من المجتمع الدولي لأولويات الحكومة الانتقالية التي أتت بها ثورة شعبية أسقطت نظام «الإخوان»، مخلفة تركة ثقيلة من التردي الاقتصادي وتراكم الديون والعزلة الدولية واتهامات للنظام بدعم الإرهاب.

ويشارك في المؤتمر كل من المملكة العربية ، وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي «فرنسا، ألمانيا» وصندوق النقد الدولي «الكويت، هولندا، النرويج، السويد، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية» والبنك الدولي، وقطر.

ويسعى المؤتمرون لتنسيق الجهود لإطلاق حملة الدعم للسودان في منتصف عام 2020.

وأوضح بيان صحفي تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، أن أصدقاء السودان يركزون حاليا على حشد وتنسيق الدعم من المجتمع الدولي لأولويات الحكومة الانتقالية التي تتوج بإجراء انتخابات حرة نزيهة في عام 2020.

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