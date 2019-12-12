شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر دولي بمشاركة أمريكا والسعودية لدعم الحكومة السودانية والان نبدء بالتفاصيل
ويشارك في المؤتمر كل من المملكة العربية السعودية، وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي «فرنسا، ألمانيا» وصندوق النقد الدولي «الكويت، هولندا، النرويج، السويد، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية» والبنك الدولي، وقطر.
ويسعى المؤتمرون لتنسيق الجهود لإطلاق حملة الدعم للسودان في منتصف عام 2020.
وأوضح بيان صحفي تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، أن أصدقاء السودان يركزون حاليا على حشد وتنسيق الدعم من المجتمع الدولي لأولويات الحكومة الانتقالية التي تتوج بإجراء انتخابات حرة نزيهة في عام 2020.
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