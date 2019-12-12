شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: سنواصل «الضغوط القصوى» على إيران والان نبدء بالتفاصيل
وقال بومبيو للصحفيين: إن واشنطن استهدفت ثلاثة وكلاء مبيعات عامة لشركة «ماهان إير» بسبب الدور الذي تلعبه شركة الطيران في نشر أسلحة الدمار الشامل، وطالب كل الدول بممارسة الضغط على إيران، وأوضح ذلك قائلا: نريد ضمان أن تمارس كل الدول الضغط على إيران بما فيها الصين.
» «الحرس والفيلق»
من جهتها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية: إنه تم أيضا إضافة شبكة شحن إيرانية لقائمة سوداء بسبب تورطها في تهريب مساعدات فتاكة من إيران لليمن نيابة عن الحرس الثوري وفيلق القدس التابع له.
وتأتي العقوبات الجديدة بعد أيام فقط من تبادل للأسرى مطلع الأسبوع بين الولايات المتحدة وإيران في تعاون نادر منذ تصاعد التوتر بينهما عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع الملالي عام 2015.
وفي السياق، قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الأربعاء: إن جهود طهران لزعزعة استقرار المنطقة تتفاقم.
وأضاف أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: إن بلاده تسعى لتعزيز دفاعاتها وتمكين شركائها من مواجهة تهديدات إيران، وزاد الوزير إسبر: سنرد بقوة حاسمة إذا هاجمت إيران مصالحنا أو قواتنا.
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