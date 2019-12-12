شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ الأمريكي» يمهد لمعاقبة تركيا والان نبدء بالتفاصيل

أيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء تشريعا لفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في شمال سوريا وشرائها منظومة إس-400 الصاروخية الروسية، وذلك في أحدث تحرك منهم لحث الرئيس دونالد ترامب على اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه أنقرة.

وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون بواقع 18 صوتا مقابل أربعة أصوات لصالح طرح «قانون تعزيز الأمن القومي الأمريكي ومنع ظهور تنظيم داعش من جديد لعام 2019» للتصويت في المجلس بكامل هيئته.

وقال رئيس اللجنة السناتور الجمهوري جيم ريش: حان الوقت ليتحد مجلس الشيوخ ويستغل هذه الفرصة لتغيير سلوك تركيا.

في المقابل، ذكر المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالين في وقت لاحق أن التشريع الأمريكي لن يؤثر على استخدام أنقرة لمنظومة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي حتى إذا أقره الكونغرس.