شكرا لقرائتكم خبر عن «سوريا الديمقراطية»: أردوغان ينفذ تغييرا ديموغرافيا خطيرا والان نبدء بالتفاصيل
وحمّل قائد قوات سوريا الديمقراطية، في تغريدة على «تويتر» روسيا والولايات المتحدة، مسؤولية منع تغيير ديمغرافية المناطق التي احتلتها تركيا في شمال شرق سوريا، ودعا واشنطن وموسكو إلى تنفيذ التزاماتهما ووضع آلية لعودة السكان الأصليين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الإثنين، أن بلاده بدأت العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين، وذلك في حديثه أمام وزراء الشؤون الاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.
وسيطرت تركيا والفصائل السورية الموالية لها إثر هجوم أطلقته في 9 أكتوبر، واستمر أسابيع عدة ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا على منطقة حدودية واسعة بطول نحو 120 كيلو مترًا بين مدينتي تل أبيض (شمال الرقة) ورأس العين (شمال الحسكة).
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