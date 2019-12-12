هجوم صاروخي يستهدف محيط مطار بغداد الدولي

أعلن مصدر أمني عراقي، ليل الأربعاء، عن سقوط عدد من صواريخ الكاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات جراء القصف.

وقال النقيب جعفر الخالدي الضابط في جهاز مكافحة الإرهاب لـ"العين الإخبارية": "سقطت صواريخ من نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي، ليل الأربعاء، لم تسفر عن أي خسائر تذكر"، كاشفا أن المعلومات الأولية تشير إلى أنها أطلقت من منطقة الرضوانية التي تقع جنوب المطار بأكثر من ١٦ كيلومترا.



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ويعتبر الهجوم هو الرابع من نوعه في العراق خلال أقل من أسبوع، إذ استهدفت في وقت سابق 3 هجمات صاروخية قواعد عسكرية تحتضن جميعها جنودا أمريكيين وآخرين من التحالف الدولي.

واستهدف هجوم صاروخي قاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الأنبار غرب البلاد في ٥ ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتلاه هجوم ثان في اليوم نفسه على قاعدة بلد الجوية شمال بغداد.

فيما استهدف هجوم ثالث مقر جهاز مكافحة الإرهاب، الواقع في محيط مطار بغداد الدولي، بتاريخ ٩ من الشهر الجاري، وأسفر عن إصابة ٥ جنود بجروح.

وكشفت "العين الإخبارية" في تقريرين سابقين أن مجموعة خاصة بالهجمات الصاروخية ضمن صفوف مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران، مكونة من عصائب أهل الحق والنجباء وكتائب الإمام علي وكتائب سيد الشهداء، تشرف على قيادتها كتائب حزب الله العراقي هي التي نفذت الهجمات الصاروخية، والتي استهدفت القواعد الأمريكية في العراق.

