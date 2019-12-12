عرب الكنيست: سنرسل نتنياهو إلى السجن

قال نواب عرب بالكنيست الإسرائيلي إن الأحزاب العربية ستعزز مواقعها في الانتخابات المقبلة وسترسل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السجن.

وقال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة بالكنيست، في تصريح أرسله لـ"العين الإخبارية": "نحن وشعبنا جاهزون لإحراز 15 مقعدا وإسقاط نتنياهو وإرساله من بيته إلى السجن".

ونجحت القائمة المشتركة، تحالف 4 أحزاب عربية، في تحقيق 13 مقعدا في الكنيست في الانتخابات التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكادت الأحزاب العربية أن تحقق إسقاط نتنياهو من خلال إعلانها استعدادها للتصويت إلى جانب زعيم المعارضة ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني جانست، لولا رفض الأخير تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وإساءة الثقة والرشوة، ما سيقوده إلى السجن في حال إدانته من قبل محكمة.

وتابع عودة "شعبنا شعر بقوته وأثبت قدرته على التأثير على الساحة السياسية، وكانت له مساهمة بالغة الأهمية بمنع اليمين ونتنياهو من تشكيل الحكومة، وفي الانتخابات المقبلة سنُسقط نتنياهو وحكومته الفاشية، ومعها صفقة القرن الأمريكية وجوقة التحريض ضد أبناء شعبنا".

وبدوره قال النائب أحمد الطيبي، من القائمة المشتركة، "إن المصير المحتوم لرئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو هو السجن، في أعقاب لائحة الاتهام الصادرة ضده والمتهم فيها بجرائم فساد، تتمثل في الرشوة وانتهاك الثقة والاحتيال".

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وأضاف الطيبي، في كلمة له من على منصة الكنيست، إن "نتنياهو سيذهب للبيت ثم للمحكمة ثم للسجن، نعم.. سيتم إيداعه السجن جراء التهم التي تلاحقه".

وأشار إلى أنه لا يستبعد أن تحصل القائمة العربية المشتركة في الانتخابات المقبلة على 15 مقعداً، بسبب ارتفاع نسبة المشاركة.

وتابع "إن نتنياهو يحرض ضدنا ويتسبب في تهديدنا بالقتل، نتنياهو هو أكثر رئيس وزراء حرض ضد الجمهور العربي وضد النواب العرب، ولكننا سنعمل ما في وسعنا لتحريره من كرسي رئاسة الوزراء".

وكان الكنيست صوت بالقراءة الأولى مساء الأربعاء على مشروع قانون حل الكنيست، استعدادا لإجراء انتخابات في الثاني من مارس/آذار المقبل.



وسبق التصويت، مساء الأربعاء، تبادل للاتهامات بين حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني جانتس.

ووعد نتنياهو في تصريحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي بأن يتمكن حزبه بعد الانتخابات المقبلة من تشكيل الحكومة.

وستكون الانتخابات المقبلة الثالثة في غضون أقل من عام، بعد الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان وتلتها انتخابات في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأخفق نتنياهو ومن بعده جانتس بتشكيل الحكومة، قبل أن يمنح الرئيس الإسرائيلي الكنيست مهلة 21 يوما (انتهت الخميس) لتكليف أحد أعضائه بتشكيل حكومة، تحظى بثقة 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست.