ملك إسبانيا يدعو سانشيز لتشكيل حكومة لإنهاء الأزمة السياسية

دعا ملك ​إسبانيا​ ​فيليب السادس​، رئيس الوزراء بالإنابة ​بيدرو سانشيز​ للتوجه للقصر في محاولة لتشكيل ​حكومة​ وإنهاء ​الأزمة​ السياسية الطويلة في البلاد.

وفي ​الانتخابات​ التي جرت الشهر الماضي، برز ​حزب العمال​ الاشتراكي بقيادة سانشيز مرة أخرى كأكبر حزب في البرلمان الأسباني المؤلف من 350 مقعدًا، ولكنه لم يحصل على أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة.

وقد أبرم حزب العمال الاشتراكي بالفعل اتفاقا مع حزب بوديموس المعارض لإجراءات التقشف ويجرى محادثات مع الحزب الانفصالي الكتالوني حزب جمهورية ​كتالونيا​ ليحشد الدعم الذي يحتاجه للبقاء في منصب رئيس الوزراء.