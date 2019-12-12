وزارة الدفاع في النيجر: مقتل عشرات الجنود بهجوم للمسلحين غربي النيجر

أعلنت ​وزارة الدفاع​ في ​النيجر​ عن "مقتل 71 جنديا وإصابة 12 آخرين في هجوم مزدوج للمسلحين على قاعدة عسكرية في مدينة إينات غربي النيجر، قرب الحدود مع مالي".

فيما أعلنت رئاسة النيجر أن الرئيس محمدو إيسوفو قطع زيارته لمصر من أجل العودة إلى نيامي "على خلفية المأساة التي وقعت في إينات".