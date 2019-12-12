مديرية الجمارك السعودية: إحباط تهريب 10 ملايين حبة كبتاغون مخدرة

أعلنت مديرية ​الجمارك السعودية​ بمنفذ البطحاء عن "إحباط ​عملية تهريب​ أكثر من 10 ملايين حبة ​كبتاغون​ مخدرة، مخبأة في إرساليتي خضار واردتين إلى السعودية"، موضحةً أنه "وردت لجمرك البطحاء إرسالية عبارة عن خضار من البطاطس محمولة على إحدى ​الشاحنات​ القادمة، وعند إجراءات التفتيش بالوسائل الآلية والحية عثر على جزء من تلك الكمية مخبأة داخل الإرسالية بطريقة حرفية".

ولفتت إلى أنه "بعد إجراء التحقيقات مع المهرب، وتكثيف التحريات، تبين أن هناك محاولة أخرى، سيقوم بها صديق له لتهريب المتبقي من الكمية، وبالفعل ترقبنا قدوم الشاحنة الأخرى، وعند وصولها للمنفذ ضبط بداخلها على النصف الآخر من الكمية مخبأة بالطريقة ذاتها"، موضحةً أنه "جرى التنسيق مع المديرية العامة ل​مكافحة المخدرات​ لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، وضبطهم داخل أراضي السعودية وعلى الرغم من دقة طريقة التهريب، إلا أنها كشفت وجرى إحباطها".