توجه عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ماريو عون​ إلى النائب السابق ​هادي حبيش​ من دون أن يسميه قائلا: "لم تكن موفّقاً أبداً بهجومك على قاضٍ من أشرف القضاة ومن أصحاب الجرأة والنزاهة الذين برهنوا بأن الحق والإستقامة لا يُعلى عليهما. لطالما طالبنا ب​محاربة الفساد​ ومحاسبة الفاسدين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماريو عون لحبيش: لم تكن موفّقاً أبداً بهجومك على قاضٍ من أشرف القضاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.