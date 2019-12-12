مجموعة جديدة من الشبّان تحاول الوصول إلى ساحة رياض الصلح وتشتبك مع القوى الأمنية

عادت مجموعة كبيرة من الشبان من جديد الى ​جسر الرينغ​ بعدما كانت قد انسحبت لبعض الوقت، وتعمل ​القوى الامنية​ على رمي القنابل المسيلة للدموع لردعهم.

يذكر ان هؤلاء الشبان يرمون ​القوى الأمنية​ بالحجارة ويحاولون الوصول إلى ساحتي ​رياض الصلح​ والشهداء.