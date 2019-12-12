اخبار العالم

مجموعة جديدة من الشبّان تحاول الوصول إلى ساحة رياض الصلح وتشتبك مع القوى الأمنية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

عادت مجموعة كبيرة من الشبان من جديد الى ​جسر الرينغ​ بعدما كانت قد انسحبت لبعض الوقت، وتعمل ​القوى الامنية​ على رمي القنابل المسيلة للدموع لردعهم.

يذكر ان هؤلاء الشبان يرمون ​القوى الأمنية​ بالحجارة ويحاولون الوصول إلى ساحتي ​رياض الصلح​ والشهداء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة جديدة من الشبّان تحاول الوصول إلى ساحة رياض الصلح وتشتبك مع القوى الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا