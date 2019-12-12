عادت مجموعة كبيرة من الشبان من جديد الى جسر الرينغ بعدما كانت قد انسحبت لبعض الوقت، وتعمل القوى الامنية على رمي القنابل المسيلة للدموع لردعهم.
يذكر ان هؤلاء الشبان يرمون القوى الأمنية بالحجارة ويحاولون الوصول إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء.
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة جديدة من الشبّان تحاول الوصول إلى ساحة رياض الصلح وتشتبك مع القوى الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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