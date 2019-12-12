النشرة: العثور على جثة بنغلادشي في الهلالية شرق صيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا انه عثر على جثة البنغلادشي محبوب .ع من مواليد 1981 داخل غرفة يسكن فيها في الهلالية شرق صيدا.
وقد فُقد منذ ظهر اليوم ليتبين انه متوفي داخل غرفته، فحضر الى المكان الطبيب الشرعي والادلة الجنائية ليتبين ان الوفاة طبيعية وأنه كان يعاني من مرض عضال.
وقد قام عناصر فوج الانقاذ الشعبي التابع لمؤسسة معروف سعد بنقل الجثة الى مستشفى صيدا الحكومي.
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