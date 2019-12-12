تم استقدام المزيد من التعزيزات الامنية الى محيط ​جسر الرينغ​ حيث تدور ​اشتباكات​ بين قوى أمنية وعدد من الشبان الذين سحاولون الوصول إلى ساحتي ​رياض الصلح​ والشهداء. هذا وتطلق القوى الأمنية المزيد من القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

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