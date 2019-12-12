مصطفى علوش: شبه استحالة تأليف حكومة بغير رئاسة الحريري

رأى القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​ ان "حكومة الاخصائيين التي يريدها الرئيس ​سعد الحريري​ تتخطى التكنوقراطية بمفهومها العلمي، وذلك انطلاقا من رغبته العارمة في تطبيق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، اضف الى ذلك تلقف رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري لنبض الشارع المطالب بتشكيل حكومة انقاذ حقيقية خالية من الوجوه الفاقعة والاستفزازية، اي ان الحريري يتطلع الى حكومة قادرة على انتشال ​لبنان​ من الهاوية، حكومة استثنائية تقنع الرأي العام المحلي والدولي بأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية قد وضعت جديا على سكة التنفيذ".

وفي حديث لصحيفة "الأنباء"، لفت علوش الى ان "الحريري لا يمانع في قرارة نفسه بتشكيل حكومة اخصائيين مطعمة بحضور سياسي خفيف "لايت" لكنه حتما لن يرضى بأي حكومة مستولدة من رحم المعادلات السياسية، وتحديدا من معادلة "باسيل مقابل الحريري"، واي كلام آخر هو مضيعة للوقت، بالحريري لن يرضى تحت اي ظرف كان باستنساخ حكومة تصريف الاعمال، خصوصا اننا في وضع اقتصادي ومالي لا نُحسد عليه يتطلب حكومة استثنائية من درجة العناية الفائقة".

وعن قراءته لتوقيت زيارة الوزير باسيل للمرشح الى ​رئاسة الحكومة​ ​فؤاد المخزومي​، لفت علوش الى انه "بغض النظر عن امعان الوزير باسيل بالأذية، الا ان مخزومي حيثية اقتصادية وسياسية موجودة، ولديه حصة تمثيلية اوصلته الى الندوة النيابية، لكن التجارب الاخيرة اكدت وجود شبه استحالة لتأليف حكومة بغير رئاسة سعد الحريري، وهذا باعتراف الاخصام قبل الحلفاء، وبالتالي فإن لعبة توجيه الرسائل من باسيل لعبة صبيانية مكشوفة لن تفي بالغرض المراد منها وذلك لأسباب محلية ودولية يعلمها الجميع".

وأعرب عن اعتقاده ان "المعطيات الراهنة تشير الى ان احتمال الوصول الى تشكيلة حكومية خلال الاسبوع المقبل او الايام العشرة المقبلة قائم وبنسبة عالية، الا اذا تعمد احدهم اعادة خلط الاوراق لخربطة الوضع على قاعدة عليّ وعلى أعدائي".