تجدد الاشتباكات بين المحتجين والقوى الامنية عند جسر الرينغ

تجددت الاشتباكات بين ​المحتجين​ و​القوى الامنية​ عند ​جسر الرينغ​ باتجاه وسط بيروت، وتعمل القوى الامنية على القاء الغاز المسيل للدموع لابعاد الشبان الذين يحاولون الوصول إلى مكان تواجد المتظاهري في ساحتي الشهداء ورياض الصلح.

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