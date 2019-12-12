المجلس المذهبي يدعو لعدم الأخذ إلا بما يصدر عنه في بيان رسمي

أكد مكتب الإعلام في ​المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز​، ان "تنفيذ الخطة المقرة التي تتعلق ببرامج ال​مساعدات​ التي سيقدمها يعلنها بوضوح في بيانات رسمية لاحقا"، داعيا إلى "عدم الأخذ إلا بما يصدر عنه في بيان رسمي".

يأتي هذا البيان عطفا على البيان الرسمي الصادر عن المجلس المذهبي بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٠، و​الأخبار​ المتداولة والمتعلقة بمهلة محدودة لتقديم مساعدات من قبل المجلس المذهبي، وأخرى تتعلق بمشيخة العقل".