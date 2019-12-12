شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام عمارة يطالب بآلية جديدة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب هشام عمارة، بطلب إحاطة حول مشاكل صناعة القطن وأهمها قطاع الغزل والنسيج والتسويق، وكيف يمكن أن تكون هذه الصناعة قاطرة للصناعة فى مصر، وتوفر مزيد من فرص العمل.

وأوضح عمارة، أن مواجهة المشكلة تتطلب، أولا النظر باهتمام شديد الى قطاع الانتاج، حيث أن متوسط إنتاج الفدان من المحصول أصبح ضعيفا، بسبب عدم جودة البذور، ومن أهم المشاكل ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والتى تتحمل وزارة الزراعة مسئوليتها، مشددا على ضرورة وضع آلية لتوفير البذور اللازمة وإعادة النظر فى أسعار مدخلات الإنتاج.

وطالب عضو مجلس النواب، تعيين مرشدين زراعيين، لمساعدة الفلاح فى فترة زراعة ونمو المحصول، حتى يخرج إنتاج مرتفع يغطى التكاليف المرتفعة ويحقق فائضا للمزارع، يشجعه على الإقبال على زراعة القطن المصرى مرة أخرى، ليساهم فى زيادة الناتج القومى ومواجه مشكلة البطالة، لأنها صناعة كثيفة العمالة، والاهتمام بها ينعكس على الدولة فى العديد من الجوانب.

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