"العربى لحقوق الإنسان ": الاختفاء القسرى أكذوبة اخترعتها المنظمات المعادية لمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان، أنه لا يوجد حالات اختفاء قسرى فى مصر و أنه من خلال متابعة و نشاط المجلس لم يثبت لديه وجود حالات اختفاء قسرى او مؤشرات عليها .
و أضاف عبد الجواد احمد فى تصريحات له، أنه ثبت أن الاختفاء القسري أكذوبة اخترعتها الجماعة الإرهابية و المنظمات المأجورة و المعادية لمصر ، مطالبا المنظمات الدولية ذات الخلفية السياسية أن تتوقف عن استهداف مصر فى تقارير مغلوطة .
وتابع :" ما تفعله بعض المنظمات المأجورة من تقارير مغلوطة محاولة يائسة لتعجيز صورة حالة حقوق الانسان فى مصر عقب عرضها لموقف حالة حقوق الانسان فى جنيف و التى ظهر منها أن هناك مؤشرات ايجابية و اشادات دولية بالجهود المبذولة ".
و شدد عبد الجواد أحمد أن الإدعاءات بوجود اختفاء قسرى غير حقيقية ، مضيفا أن بعض الغائبين فروا إلى أماكن نزاعات مسلحة و هربوا نظرا لخلافات عائلية .
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