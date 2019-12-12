شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد لـ"وفد البرلمان" : المحافظة ستتحول لواحدة من أهم المحافظات الصناعية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي وفد برلماني من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، مساء اليوم اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد، في حضور سليمان وهدان وكيل مجلس النواب والدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان.

وشهد اللقاء، عرض تقدمي للإنجازات التي شهدتها محافظة بورسعيد خلال الفترة الماضية، في مختلف المجالات.

ومن جانبه أشاد اللواء عادل الغضبان، بالقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية ومجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان مؤكدا أن مصر عادت كدولة مؤسسات بعد أيام صعبة عانتها الدولة المصرية منذ عام 2011.

وقال " الغضبان ": " إننا جميعا مسئولون عن مواجهة المشكلات داخل المجتمع"، لافتاً إلي أنهم في المحافظة اتجهوا إلى اصلاح التعليم ومواجهة المشكلات التى تواجه التنمية والاستثمار وتم تنمية الموارد الذاتية للمحافظة.

وأضاف الغضبان، " لقد حققنا إنجازات كبيرة فى تنمية موارد المحافظة للصرف على مشروعات التنمية وإصلاح التعليم والصحة والبيئة والصناعة ومشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب"، لافتاً إلي إنشاء مجموعة من المصانع داخل بور سعيد فى مختلف الصناعات ومنها ما يصدر منتجاته للخارج.

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واستعرض الغضبان، الانجازات والمشروعات القومية الكبرى التى تحققت فى محافظة بور سعيد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنها حقل ظهر أحد اهم المشروعات فى قطاع البترول، والذي حقق الاكتفاء الذاتى لمصر من الغاز.

وأشار الغضبان إلي العديد من مشروعات الاستزراع السمكي داخل بور سعيد ومشروعات الإسكان واعلان محافظة بور سعيد خالية من العشوائيات، بالإضافة إلي مشروعات صناعية كبرى فى مجالات السيارات وقطع غيارها ومشروعات الطاقة الكهربائية ومصنع تصنيع الأسماك الذى سيتم تصدير منتجاته للخارج، ومشروع مجمع الصناعات للشباب والذى تصل تكاليفه الى 21 مليار جنيه.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بور سعيد ستتحول من خلال هذه المشروعات من محافظة تجارية إلي واحدة من أهم المحافظات الصناعية بمصر.

ونوه الغضبان إلي أن محافظة بور سعيد تشهد حركة سياحية كبيرة بعد التطوير والتحديث الشامل الذى تم داخل ميادين وشوارع مصر لافتا إلي سيتم إنشاء مدينة سياحية كبرى باستثمارات تصل الى 3 مليار جنيه وفندق 5 نجوم

وأوضح الغضبان، انه يواجه كافة المشكلات بحسم، مضيفا : بعض النواب قاموا برفع قضايا ضدي بسبب ملف الأراضى ومشروع بورتو بور سعيد رغم أنه من المشروعات المهمة لصالح بور سعيد".

وأضاف الغضبان قائلا : "لا أخشي إلا من الله عز وجل وسأتخذ القرارت التى فى صالح بور سعيد مهما كانت النتائج ولن تكون أيادي مرتعشة ".















