شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساهم منتدى أسوان فى تحقيق فرص التقارب بين الشباب المصرى والأفريقى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نرمين توفيق، الخبيرة فى الشؤون الأفريقية، أن منتدى السلام والتنمية الذى تشهده محافظة أسوان يأتى امتدادا للفعاليات الشبابية التى حدثت فى السنوات الأخيرة، ورابط بين الشباب الأفريقى من مختلف دول القارة السمراء.

وقالت الخبيرة فى الشؤون الأفريقية، إن هذا المنتدى ينظم فى عاصمة الثقافة الأفريقية وهى أسوان، ومن ثم فهو فرصة لمزيد من تقارب بين الشباب المصرى وباقى شباب القارة الأفريقية.

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ولفتت الخبيرة فى الشؤون الأفريقية، إلى أن الموضوعات التى سيتم طرحها فى منتدى أفريقيا فى غاية الأهمية، حيث يستهدف تحقيق التنمية المستدامة فى دول القارة السمراء، كما أنه يسعى لحل النزاعات التى تشهدها دول أفريقيا، موضحة أن النزاعات تحل فى الأساس بالتواصل بين السياسيين والقادة لكنه يساهم فى إزالة المدركات السلبية التى قد تكون منطبعة فى أذهان البعض، وذلك عن طريق التواصل والاحتكاك المباشر.