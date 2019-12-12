محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب بمخزن أدوات صحية وسباكة بمدينة قليوب، دون خسائر بشرية.
تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمخزن أدوات صحية وسباكة بمدينة قليوب.
علي الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن المخزن مكون من 7 طوابق على مساحة 500 مترًا، وأن الحريق نشب بالطابق السابع وهو على مساحة 100 مترًا.
جرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريق بمخزن أدوات صحية من 7 طوابق بالقليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.