السيطرة على حريق بمخزن أدوات صحية من 7 طوابق بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب بمخزن أدوات صحية وسباكة بمدينة قليوب، دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمخزن أدوات صحية وسباكة بمدينة قليوب.

علي الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن المخزن مكون من 7 طوابق على مساحة 500 مترًا، وأن الحريق نشب بالطابق السابع وهو على مساحة 100 مترًا.

جرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.