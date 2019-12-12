عناصر حزب الله وأمل يحاولون اقتحام ساحتي الشهداء ورياض الصلح في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام لبنانية محلية، محاولات العشرات من أنصار حركة أمل وحزب الله، اقتحام ساحتي الشهداء ورياض الصلح وسط بيروت، فيما تحاول قوات الأمن تفريقهم وإبعادهم عن المعتصمين، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وأكدت قناة "إل بي سي أي" اللبنانية، أن هناك كر وفر بين قوات مكافحة الشغب اللبنانية، وعناصر حزبية يتبعون حزب الله وحركة أمل، في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، حيث يرشق أنصار حزب الله وأمل قوات الأمن بالحجارة، فيما ردت القوات بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وعززت القوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب من تواجدها في المنطقة، وقامت أكثر من مرة بتفريق الشبان بالقنابل المسيلة للدموع.
ورصد الناشطون والمواطنون تجمعات لمناصري حركة أمل في منطقة الرينغ وأعدادهم تزايدت مع تقدم ساعات الليل.
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها عناصر من حزب الله وحركة أمل بمحاولة اقتحام اعتصام للمحتجين أو تفريق مظاهرة لهم، في لبنان الذي يشهد احتجاجات شعبية كبيرة منذ أكتوبر الماضي، احتجاجًا على الأوضاع السياسية والاقتصادية، وللمطالبة بحكومة تكنوقراط، وحل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان.
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