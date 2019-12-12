بومبيو: ترامب ناقش مع لافروف "التدخل الروسي في الانتخابات"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب ناقش التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في البيت الأبيض أمس وذلك رغم تصريح الدبلوماسي الروسي بعدم مناقشته تلك القضية مع ترامب.

وأكد بومبيو - حسبما نقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - أن ترامب أوضح خلال اجتماعه مع لافروف والوفد الروسي أن الولايات المتحدة تجد تدخل بلادهم في الانتخابات العامة أمر غير مقبول.

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وأضاف بومبيو: "سأترك للبيت الأبيض مهمة تقديم تفاصيل ما قيل (خلال الاجتماع)، أنا لا أتحدث أبدا عما يقوله الرئيس خلال تلك الاجتماعات الخاصة، لكن يمكنني أن أقول لكم أن تصريح لافروف ليس انعكاسا دقيقا لما أتذكره عن هذا الاجتماع".

تأتي تصريحات بومبيو بعد أن أخبر لافروف الصحفيين خلال مؤتمر صحفي في السفارة الروسية بواشنطن، أنه وترامب خلال اجتماعهما أمس "لم يناقشا الانتخابات بشكل فعلي"، كما لم يناقشا تقييم المجتمع الاستخباراتي حول تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

وكان ترامب قال - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - إنه ناقش "التدخل في الانتخابات" خلال اجتماعه مع لافروف.