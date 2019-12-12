شكري يبحث مع وزير خارجية كندا دفع وتطوير علاقات التعاون بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء مع نظيره الكندي "فرانسوا فيليب شامبين" سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين مصر وكندا في العديد من المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، وذلك خلال اجتماعهما على هامش فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين بحثا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث أعرب شكري عن التطلع لزيادة حجم الاستثمارات الكندية في مصر في مختلف المجالات.
وأضاف حافظ أن اللقاء تطرق أيضا للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصةً فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.
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