رسميا.. الكنيست الإسرائيلي يعلن حل نفسه

أعلن الكنيست الإسرائيلي، منذ قليل، عقب جلسة التصويت حل نفسه والدعوة للانتخابات جديدة ستجرى في شهر مارس المقبل.



وصوت أكثر من 90 عضوا لصالح حل الكنيست بعد فشل الأحزاب في تشكيل حكومة.

وصادق الكنيست على مشروع قانون حل الكنيست الثاني والعشرين، ويوصي القانون بتقديم انتخابات الكنيست الثالث والعشرين من 90 يوما إلى 82 يوما وتم التصويت عليه

في القراءة الأولى بـ50 صوتا مقابل 0.

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وما كان يبدو يوما شبه مستحيل لكثير من الإسرائيليين، وهو الذهاب لمراكز الاقتراع للمرة الثالثة بعد انتخابات غير حاسمة في أبريل وسبتمبر، بات وشيكا الآن. لكن التكلفة الاقتصادية باهظة إذ ستمر فترة من عام 2020 قبل اعتماد ميزانية

جديدة، وهو ما يعني شهورا من تخفيضات الإنفاق التي ستؤثر على النمو.

ولم يفز حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو ولا حزب أزرق أبيض بقيادة منافسه الرئيسي، رئيس الأركان السابق بيني غانتس، بأغلبية تمكن أيا منهما من تشكيل الحكومة في الاقتراعين السابقين.



وأوكل إلى الاثنين مهمة تشكيل حكومة ائتلافية في مسعى باء بالفشل وأنحى كل منهما باللائمة على الآخر في الوصول إلى طريق مسدود عندما لم يتمكنا من الاتفاق على بنود رئاسة الوزراء "بالتناوب".