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وزير الخارجية يجتمع مع قريشي وتساكاي

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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في الرياض أمس، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية.

كما استقبل وزير الخارجية أمس، القائم بأعمال وزير أوروبا والشؤون الخارجية في ألبانيا غينتي تساكاي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في عدد من المجالات.

وشهد الاستقبال توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة ومجلس وزراء ألبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، والخدمة لمواطني البلدين.


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