أمير الشرقية يستقبل سفير النمسا

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة أمس، سفير النمسا لدى المملكة جورج بوستنجر.

ورحب أمير الشرقية بالسفير بوستنجر، مبينا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين حريصة على توثيق العلاقات مع مختلف الدول بما يعزز المصالح المشتركة، ويحقق النفع للمجتمع الإنساني، مشيرا إلى توسع التبادل التجاري بين المملكة والنمسا، وتعزيز التواصل من أجل حوار حضاري بناء. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

من جانبه، قدم السفير بوستنجر شكره لأمير الشرقية على حفاوة الاستقبال، معبرا عن سعادته بالعودة للعمل في المملكة، التي شهدت تطورات متسارعة في فترة وجيزة، مؤكدا حرص النمسا على تعزيز العلاقة والتعاون مع المملكة، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، متمنيا للمملكة حكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار.