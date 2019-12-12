المساعدة الدولية للبنان مشروطة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، إثر اجتماع دولي في باريس لمساعدة لبنان، أن المجتمع الدولي يشترط تشكيل حكومة إصلاحية قبل تقديم أي دعم مادي

وقال لودريان إن «المعيار الوحيد يجب أن يكون فاعلية هذه الحكومة على صعيد الإصلاحات التي ينتظرها الشعب.. وحده هذا النهج سيتيح لجميع المشاركين في هذا الاجتماع وسواهم أن يقوموا بتعبئة ليقدموا إلى لبنان كل الدعم الذي يحتاج إليه».