حملات انتخابات بريكست في بريطانيا

كثف القادة السياسيون البريطانيون، أمس، في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية قبل انتخابات بريكست لقاءاتهم أملا في تحسين نتائجهم إذ أظهر استطلاع مهم للرأي أن النتائج متقاربة بين المحافظين والعمال.

ويتوجه رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون وزعيم حزب العمال الرئيسي المعارض جيريمي كوربن إلى المناطق الحاسمة في محاولة لجمع الأصوات، حيث يأمل جونسون بتأمين أغلبية في مجلس العموم تمكنه من تنفيذ بريكست في 31 يناير.

وحافظ المحافظون من يمين الوسط على تقدمهم بثبات في استطلاعات الرأي، لكن استطلاع يوجوف النهائي للحملة توقع أن يحصلوا على أغلبية بسيطة.

وتوقع الاستطلاع حصول المحافظين على أغلبية من 28 مقعدا في مجلس العموم الذي يضم 650 عضوا - بانخفاض عن أغلبية مريحة من 68 مقعدًا توقعها يوجوف في 27 نوفمبر.