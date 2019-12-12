كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه تمهيدًا لانتخابات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال المكتب الإعلامي للكنيست إن 91 من أعضاء الكنيست الـ120 صوتوا بالقراءة الأولى لصالح حل البرلمان الإسرائيلي.

وتم نقل مشروع قانون حل الكنيست الى لجنة برلمانية خاصة توطئة للتصويت عليه في الكنيست بكامل هيئته خلال الساعتين القادمتين.

وكان الكنيست الإسرائيلي صوت بالقراءة التمهيدية صباح الأربعاء على مشروع قانون حل الكنيست.

Advertisements

وسبق التصويت، مساء اليوم الأربعاء، تبادل للإتهامات بين حزب " الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني جانتس.

ووعد نتنياهو في تصريحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي بأن يتمكن حزبه بعد الانتخابات القادمة من تشكيل الحكومة.

وستكون الانتخابات القادمة الثالثة في غضون أقل من عام بعد الانتخابات التي جرت في إبريل وتلتها انتخابات في سبتمبر.

واخفق نتنياهو ومن بعده جانتس بتشكيل الحكومة قبل أن يمنح الرئيس الإسرائيلي الكنيست مهلة 21 يوما لتكليف أحد أعضاءه بتشكيل حكومة تحظى بثقة 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست.