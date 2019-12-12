كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول أمريكي: هجمات إيران على القوات الأمريكية بالعراق لا يمكن السيطرة عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول عسكرى امريكى كبير، اليوم الاربعاء، ان هجمات الجماعات المدعومة من ايران على قواعد تستضيف القوات الامريكية فى العراق تتسارع وتزداد تطورا مما دفع جميع الاطراف الى الاقتراب من تصعيد لا يمكن السيطرة عليه.

وجاء تحذيره بعد يومين من سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على قاعدة بالقرب من مطار بغداد الدولي، مما أسفر عن إصابة خمسة من أعضاء النخبة العراقية لمكافحة الإرهاب.

كما كان هذا هو الأحدث في سلسلة من الهجمات الصاروخية في الأسابيع الخمسة الماضية على المنشآت العسكرية التي تستضيف أعضاء في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يهدف إلى هزيمة مقاتلي،

وقال المسؤول، إن الهجمات تعرض للخطر قدرة التحالف على محاربة مقاتلي داعش.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي تضرب طهران بشدة، تبادل الجانبان اللوم على الهجمات على المنشآت النفطية ومستودعات أسلحة الميليشيات وكذلك القواعد العسكرية التي تستضيف القوات الأمريكية.

وقال مسؤول عسكري، إن الميليشيات المسلحة الإيرانية تقترب من خط أحمر حيث يرد التحالف بقوة، "ولن يحب أحد النتيجة.

كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من هذه الهجمات، إلا أن المسؤول العسكري الأمريكي قال إن تحليلات الاستخبارات والطب الشرعي للصواريخ وقاذفات الصواريخ تشير إلى جماعات الميليشيا الشيعية المدعومة من إيران، ولا سيما كتائب حزب الله وأصيب أهل الحق.

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واتهمت الجماعات شبه العسكرية العراقية بدورها الولايات المتحدة وإسرائيل بقصف مستودعات الأسلحة وقواعدها.

معظم مجموعات الميليشيات الشيعية في العراق جزء من قوات الحشد الشعبي، وهي مظلة لها حلفاء في البرلمان والحكومة، إنهم يقدمون تقارير إلى رئيس الوزراء ولكن لديهم هيكل قيادتهم الخاص خارج الجيش.

وقال المسؤول العسكري، إن الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة لم تتخذ أي إجراء بشأن هذه الحوادث، إنه أمر مقلق للغاية بالنسبة لي.... أنه من المقبول أن نتعرض للهجوم من قبل عناصر يفترض أن يتم جلبها تحت كعب الحكومة العراقية كجزء من قواتها الأمنية.

كما استقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الشهر الماضي تحت ضغط من الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة، وهو يقوم حاليًا بواجباته بصفة مؤقتة.

وقال مسؤول عسكري أمريكي، إن جماعات الميليشيات استخدمت شاحنة مسطحة تم تحويلها لإطلاق وابل من 17 صاروخًا على قاعدة قيارة العسكرية جنوب الموصل في 8 نوفمبر.

وقال، إن الحادثة لم تسبب أي أضرار أو خسائر كبيرة في الأرواح، ولكن تم تكرار هذه التقنية في هجمات على كل من قاعدتي بلد وعين الأسد الجوية الأسبوع الماضي، باستخدام صواريخ كبيرة بما يكفي لإحداث أضرار جسيمة للمجمعات والممرات الحية في عين العين.

وكان هجوم يوم الجمعة الماضي، بالقرب من مطار بغداد بصواريخ أكبر بكثير من 240 ملم غير معروف أنها استخدمت في العراق منذ عام 2011.

