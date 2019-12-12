الرئيس الجزائري المؤقت يدعو المواطنين للتصويت بقوة

دعا الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، الأربعاء، الناخبين إلى التصويت بقوة في انتخابات الرئاسة التي تنطلق الخميس في جميع محافظات البلاد، لانتخاب رئيسا جديدا خلفاً للمستقيل عبد العزيز بوتفليقة، معتبراً بأنها السبيل "للخروج من أوضاع لا مصلحة للبلاد في استمرارها".

وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً، تضمن كلمة بن صالح خلال اجتماع مجلس الوزراء الجزائري الذي ترأسه الأربعاء مع حكومة نور الدين بدوي، ذكر فيه بأن الرئيس المؤقت "يهيب بالجزائريين أن يتحملوا مسؤولياتهم بالتوجه إلى صناديق الاقتراع ليختاروا بكل وعي وحرية المرشح والبرنامج الذي يتناسب مع قناعاتهم للخروج بالبلاد من هذه الأوضاع التي لا مصلحة للجزائر في استمرارها".

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وأوضح بن صالح بأن السلطات الجزائرية "التزمت وأوفت بالتزاماتها ولم تحد عن مسعاها لتمكين الشعب من اختيار رئيس الجمهورية بكل حرية ونزاهة وسيادة رغم كل محاولات التشكيك واختلاف العقبات".

وأعرب عن ارتياحه لنسبة إقبال الجزائريين في المهجر على صناديق الاقتراع التي قالت عنها السلطة المستقلة للانتخابات إنها ارتفعت "بسبب محاولات منع المحتجين الناخبين".

وانتقد بن صالح من أسماهم بـ"المشوشين" ووصفهم بـ"مدعي الديمقراطية"، وقال إن "الجالية بالمهجر لبت نداء الوطن رغم محاولة الارتباك والتشويش التي تصدر للأسف ممن يتخذ من الديمقراطية شعاراً دون الاحتكام إلى أبسط مقتضايتها".