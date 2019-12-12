كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون العقوبات التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء، تشريعًا لفرض عقوبات على تركيا بعد هجومها في سوريا وشراء نظام صواريخ روسي من طراز S-400، وهي الخطوة الأخيرة في المجلس لدفع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد أنقرة.

كما صوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين بأغلبية 18 صوتًا مقابل 4، لإرسال تعزيز الأمن القومي الأمريكي ومنع عودة ظهور تنظيم داعش لعام 2019، للتصويت في مجلس الشيوخ بكامل هيئته.

وقال السناتور جيم ريش، رئيس اللجنة الجمهوري، وهو الراعي الرئيسي لمشروع القانون مع السناتور بوب مينينديز، أكبر ديمقراطيين في اللجنة، إن لقد حان الوقت كي يجتمع مجلس الشيوخ ويغتنم هذه الفرصة لتغيير سلوك تركيا.

وعارض جمهوري آخر، السناتور راند بول، هذا الفعل، وقال، إن ذلك سيضعف سلطة الرئيس وقد يزيد من صعوبة التفاوض مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن مسائل مثل شراء حليف الناتو لنظام الصواريخ والقتال في سوريا.

كما اختلف أعضاء مجلس الشيوخ بشدة، يشعر الكثير من المشرعين، زملاء ترامب الجمهوريين والديمقراطيين، بالغضب إزاء شراء تركيا S-400، والتي يرون أنها تشكل تهديدًا لدفاعات الناتو.

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وانتقدوا قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، مما مهد الطريق لهجوم تركيا في المنطقة ضد الميليشيات الكردية، التي كانت حتى وقت قريب تقاتل إلى جانب القوات الأمريكية ضد مقاتلي تنظيم "داعش".

وتعهدت تركيا، التي لم تتراجع عن خططها لشراء النظام الروسي على الرغم من زيارة أردوغان الأخيرة للبيت الأبيض، اليوم الأربعاء بالانتقام من أي عقوبات أمريكية بسبب شرائها S-400، وقالت إنها لن تؤثر على استخدامها ل الأنظمة الروسية.

وقال ابراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية "من المفهوم أن أعضاء (الكونجرس الأمريكي) أغلقوا أعينهم وآذانهم على الحقيقة".

ولكي يصبح القانون، يجب أن يجيز التشريع مجلس النواب، الذي أقر مشروع قانون العقوبات التركي الخاص به بأغلبية 403 صوتا مقابل 16 صوتا في أكتوبر، وسيتم توقيعه من قبل ترامب.

