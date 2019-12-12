كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد قتلى ثوران بركان نيوزيلندا إلى ثمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الأربعاء، إن شخصين آخرين لقيا حتفهما متأثرين بجروح أصيب بها خلال ثوران بركان الجزيرة البيضاء هذا الأسبوع، مما رفع عدد القتلى المؤكد إلى ثمانية.

وقالت الشرطة في بيان، إن الشخصين كانا يتلقيان العلاج في مستشفيات في أوكلاند وهاميلتون.

كما ثار البركان بعد ظهر الاثنين الماضي، بينما كانت المجموعات السياحية في الجزيرة.

ولا يزال هناك أكثر من عشرين شخصًا في المستشفى، وهناك تسعة أشخاص في عداد المفقودين رسميًا.

كما تسبب انفجار ثوران وايت آيلاند، البركان الأكثر نشاطًا في نيوزيلندا، في مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من عشرين شخصًا، لقد كان تذكيرًا مؤلمًا بالخطر وراء المناظر الطبيعية المذهلة للبلاد، وفي بعض الأحيان سريالية: الاحتمال الدائم بحدوث ثوران آخر.

وقالت جانين كريبنر، عالمة براكين ومواطنة نيوزيلندية تعمل مع البرنامج العالمي للبراكين التابع لمعهد سميثسونيان: "إنها ليست مسألة إذا، إنها مسألة متى وأين، إن الاحترام الحقيقي لجميع المخاطر التي نواجهها وكيفية إسهامها في المجتمع أمر مهم حقًا.

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وقالت كريبنر، إن نيوزيلندا بها الكثير من البراكين، خاصة بالنظر إلى حجمها وعمرها الجيولوجي.

كما تقع على طول حلقة النار المتقلبة، وهي حزام الحدود التكتونية المسؤولة عن معظم الزلازل والانفجارات في العالم، ويعتبرها الخبراء كركن نشط للغاية في الكوكب، كما هو الحال مع العديد من أقوى قوى الطبيعة، فهي نعمة وعبء.

وقال روبن أندروز، عالم البراكين والصحفي العلمي، نيوزيلندا، وخاصة الجزيرة الشمالية، مليئة بالبراكين، لقد اقتطعوا واحدة من أجمل الأماكن على وجه الأرض، ولكن في الوقت نفسه، فإنها عرضة للزلازل المدمرة والانفجارات البركانية المروعة.

وقال أندروز وكريبنر، كلاهما إن تلك الجزيرة البيضاء، المعروفة أيضًا باسمها الأصلي الماوري، واكاري، قد انفجرت.

كما شهدت الجزيرة، التي هي طرف بركان تحت البحر، انفجارات مماثلة في السنوات الأخيرة، لكنها حدثت في بعض الأحيان عندما كان السياح والمرشحون لا يزورون الوجهة غير المأهولة، الواقعة في خليج بلنتي قبالة الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة الشمالية..

